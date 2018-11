et Marie Sasin

publié le 09/11/2018 à 09:07

L'avocat Arno Klarsfeld a réagi à la tribune d'Édouard Philippe publiée ce vendredi 9 novembre. Le Premier ministre y annonce une augmentation de 69% des actes antisémites sur les neuf premiers mois de 2018.



"La France n'est pas antisémite mais une partie des jeunes de banlieue l'est et est sensible à la propagande qui est à peu près la même que celle des années 1930 attaquant les juifs".

Il pointe également sur RTL l'antisémitisme d'une partie du noyau dur de l'extrême-droite et une partie de l'extrême-gauche qui "souffle sur les braises de l'antisionisme qui est à peu près la même chose que l'antisémitisme".

Édouard Philippe a cité dans sa tribune le rescapé des camps nazis Elie Wiesel pour avertir du "danger" de "l'indifférence", il assure que "le gouvernement a précisément choisi de ne pas rester indifférent", en rappelant des décisions prises ces derniers mois.



Le gouvernement prépare notamment pour 2019 une modification de la loi afin de renforcer la lutte contre la cyberhaine, en mettant la pression sur les opérateurs du Net.