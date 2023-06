Hijab dans le foot féminin : cette demande était "une offensive politique", assure Alba Ventura

Le Conseil d'État a donc choisi d'aller contre l'avis de son rapporteur public, qui donnait raison au collectif "les Hijabeuses". Ces femmes demandaient la suppression de l'article premier du règlement de la Fédération française de football. Il interdit "tout port de signe ou tenue manifestant une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale."

Dans son avis, le rapporteur avait une fait une différence entre les joueuses qui représentent "la Nation", qui sont un peu comme des agents de l'État et qui ne doivent pas porter le hijab, et les licenciées des clubs amateurs. Il estimait que ces dernières ne sont pas dans une mission de services publics et qu'elles pouvaient tout à fait jouer avec un voile.

Le Conseil d'État n'a donc pas suivi l'avis du rapporteur, cela arrive même si c'est rare. La juridiction pourrait être accusée de faire de la politique. Mais cette histoire... n'est que politique !

Le rapporteur a suivi la Fifa ?

La demande des "Hijabeuses" était une offensive politique. Sous couvert de mettre en avant la liberté des femmes, ce collectif militant n'a d'autres buts que de challenger la République. Mais, sur quoi s'est appuyé le rapporteur public du Conseil d'État pour accéder à la demande ces femmes voilées ?

Il a notamment dit qu'il n'y avait "ni prosélytisme, ni provocation" de la part du collectif. Il s'est, peut-être, appuyé sur la FIFA, qui autorise le port du voile. Cette affaire regarde la France et la Fédération française de football, qui a son propre règlement. Le Conseil d'État estime que la FFF doit décider d'elle-même. Il n'y a rien dans la loi pour dire à la Fédération française de changer son règlement.

Ces règlements ne disent pas tous la même chose d'une fédération à l'autre. La Fédération française de basket a adopté des règles similaires que sa collègue du football. Une joueuse a été exclue d'un match récemment. Elle pratique ce sport depuis 13 ans, elle a décidé de porter le voile il y a 3 ans. Alors qu'elle porte ce voile depuis 3 ans, elle est renvoyée sur le banc de touche parce qu'elle porte ce vêtement.

C'est difficile à suivre. En effet, il y a les règlements dans les instances sportives mais il y a aussi la charte de la laïcité dans le sport dont on peut se demander l'utilité. Un amendement du Sénat avait été voté pour interdire le port de signes religieux ostensibles dans les compétitions sportives. Mais cet amendement n'était pas allé jusqu'à l'Assemblée nationale.