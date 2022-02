Voile dans le sport : que demandent les Hijabeuses ?

Le collectif "les Hijabeuses" réclame le droit de faire du sport tout en portant le hijab. Aujourd'hui, le sport qui pose problème, c'est le football. Pourtant, depuis 2014, la Fifa autorise le port du voile lors des compétitions. "La France est un pays laïque et il faut respecter cela", a répondu Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), à la suite de cette décision.

La FFF est l'une des seules fédérations de football au monde à ne pas avoir autorisé le port du voile après la décision de la Fifa et ce, malgré les avertissements de Sepp Blatter (alors patron de l'instance mondiale). Le port du hijab n'est donc autorisé que lors des entraînements dans le football français.

Les Hijabeuses voient cette interdiction comme un frein à l'accès au sport des personnes ayant choisis de porter le voile. "Aujourd'hui, des milliers de femmes, comme moi, passionnées de football et ayant fait le choix intime de porter le voile, sont exclues des terrains", explique Founé, membre des Hijabeuses, dans une pétition. "La seule chose que ces femmes demandent c’est de pouvoir jouer, vivre la compétition, connaître les victoires et les défaites, s’amuser, être libres, se sentir bien dans leurs corps, tout en restant fidèles à elles-mêmes. La seule chose qu’elles demandent c’est de pouvoir vivre leur passion comme tous les autres." Certaines personnalités politiques dénoncent sur Twitter une injustice pour ces femmes, comme Elsa Faucillon (PCF), Cécile Clavez ou Pierre-Alain Raphan (LaREM).

Autre incompréhension des Hijabeuses, le fait que le port du voile soit interdit pour cause d'hygiène et de sécurité. Pourtant, certains sports comme le karaté, où l'on imagine qu'il y a plus de chance d'être confronté à des problèmes de sécurité dus au port du Hijab, l'autorise. Le comité exécutif de la Fédération mondiale de karaté à approuvé le port du voile en 2013.

Sur Twitter, sous le #LetUsPlay, les Hijabeuses partagent leur combat pour pouvoir pratiquer leur sport tout en étant libre de porter un voile. Le 19 janvier, le Sénat avait voté l'interdiction du port de "signes religieux ostensibles" lors de compétitions sportives. Un amendement aussitôt gommé par les députés et qui doit être relu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Voulant faire entendre leur voie, ces femmes ont appelé a manifester devant le bâtiment en jouant un match de football. Une manifestation interdite par la préfecture de police, ce qui a fait réagir la communauté des Hijabeuses sur les réseaux sociaux. "Il y a quelque chose de franchement ironique et hypocrite à prétendre défendre l'émancipation de certaines femmes … tout en restreignant leurs libertés, y compris celle de manifester" ont-elles alors dénoncé.