INVITÉ RTL - Hijab dans le football : "La République est en danger", selon l'imam Chalgoumi

Invité de RTL, ce mardi 27 juin, Hassen Chalgoumi a livré son point de vue autour du port du hijab sur les terrains de sport, en particulier pour les joueuses de football. "La laïcité, que ce soit dans le sport ou ailleurs, si elle n'est pas mise en priorité, la République est en danger", pense l'imam de Drancy (Seine-Saint-Denis). Selon lui, ce danger pourrait s'immiscer dans la société si le port du hijab venait à être validé.

Le Conseil d'État doit prendre une décision dans les prochaines semaines à ce sujet. Son rapporteur s'est dit favorable au port du hijab, pratique interdite, pour le moment, par la Fédération française de football. "Le sport (...) est neutre. [Il ne doit y avoir] ni politique, ni religion", explique Hassen Chalgoumi.

"Si on arrive à faire écarter la politique et la religion de toutes les atmosphères dites 'publiques', [comme] l'école et le sport, je pense que l'on arrivera à souder et à protéger le tissu social", poursuit l'imam de Drancy.

La neutralité, également importante pour Darmanin

Cette question de "neutralité" a également a été évoquée par Gérald Darmanin, qui s'est dit "opposé" au port du hijab. "Ce serait un coup de canif très fort contre le pacte républicain que de le permettre", a déclaré le ministre de l'Intérieur sur RTL.

Comme Gérald Darmanin, Hassen Chalgoumi pense que ce vêtement religieux n'a donc pas sa place sur les terrains sportifs. "Ces jeunes filles, qui veulent faire du sport, il faut qu'elles séparent les pratiques religieuses et le sport", pointe l'imam au micro de RTL.