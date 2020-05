publié le 27/05/2020 à 17:22

Le président de région Xavier Bertrand a demandé le passage des Hauts-de-France en zone verte sachant que les indicateurs sanitaires sont au vert. Mais y a-t-il une vraie différence entre zone rouge et verte ?

Dans les Hauts-de-France, les parcs et jardins publics restent fermés, de même que les collèges. Le littoral est accessible de Bray-Dunes à Fort-Mahon, tandis que la côte Picarde est ouverte en mode "dynamique".

À noter, des dérogations sont attribués à certains espaces naturels, comme le parc de la Citadelle à Lille, qui fait le bonheur de certains visiteurs comme Michel et Myriam, de passage à Lille.

Des situations comprises par les habitants

"Ça ne nous embête pas trop, du moment qu'on peut venir à la citadelle", affirme Myriam. "Il y a des choses qu'on peut comprendre comme pour les cafés et les restaurants". C'est plutôt le confinement que les personnes ont mal vécu.



"Le plus embêtant, ça a été le confinement : on ne sortait pas le samedi ou le dimanche, il y avait trop de monde" confirme Michel.

Les cafés et bars se sont adaptés, proposant bien souvent de la vente à emporter. Enfin, des mesures spéciales sont en vigueur à la frontière franco-belge, donnant parfois des situations rocambolesques.