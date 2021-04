Hashtag et dièse : comment ne plus les confondre ?

publié le 18/04/2021 à 06:30

Pour transcrire une mélodie, vous le savez, on utilise sept notes : do, ré, mi, fa, sol, la et si. Sept notes qui correspondent à sept tons, que l’on peut écrire à différentes hauteurs, de la plus grave à la plus aiguë. Mais très souvent, ces sept tons ne suffisent pas, à transcrire la mélodie que l’on a en tête. Les compositeurs utilisent alors des demi-tons : les bémols et les dièses.

Le dièse permet donc de hausser une note d’un demi-ton. Et il a la grâce de joindre la forme et le fond car pour le dessiner, il faut tracer un petit parallélogramme ascendant (♯). L’astuce que je donne à mes élèves est qu’il ressemble à une minuscule échelle pour monter dans la gamme. Un do dièse est donc un demi-ton plus haut qu’un do, et sur un piano correspond à la touche noire qui suit le do.

Le hashtag, lui, viendrait d’un symbole romain représentant une unité de poids : la libra pondo, qui signifie "livre". Si on ligature le l minuscule pour ne pas le confondre avec le chiffre 1 on obtient plus ou moins un croisillon qui a évolué pour prendre la forme que nous lui connaissons : #. Il est plus "carré" que le dièse.

Les péripéties du hashtag

Ce symbole a d’abord été utilisé sur les téléphones, même si personne ne savait vraiment à quoi il servait, puis par les informaticiens entre eux pour regrouper une conversation autour d’un thème. Il a été utilisé sur Twitter pour la première fois en 2007, puis s’est répandu comme une traînée de poudre pour faire référence à un contenu ou centraliser les publications autour d'un terme bien précis sur l’ensemble des réseaux sociaux.

Idéalement, on ne devrait pas dire "mot-dièse", mais "mot-croisillon", car - vous l'avez compris - les symboles ♯ et # n'ont ni le même sens ni la même origine. D'ailleurs, le terme musical "dièse" se dit "sharp" en anglais... Petit bémol : l'Académie française elle-même fait cette confusion en recommandant cette traduction par mot-dièse.

Alors finalement, qu’on l’appelle mot-dièse, mot-clic ou mot-croisillon ou que l’on conserve la forme anglaise de hashtag, le temps et l'usage finiront par sanctionner la bonne forme.