Quelles sont les marques dont les noms viennent du latin ou du grec ?

publié le 28/03/2021 à 08:10

Les langues anciennes souffrent de préjugés: elles seraient des instruments de discrimination, au service du pouvoir ou tout au moins d'une élite. Rappelons que, jusqu'en 1924, les filles des écoles publiques n'avaient pas la possibilité de les apprendre et qu'en 1968, Edgar Faure a supprimé le latin en sixième parce qu’il était " un frein à la démocratisation"...Malgré cette diabolisation, le latin et le grec sont omniprésents et de nombreuses entreprises internationales y puisent l'inspiration pour dénommer leurs marques.

En guise de mise en jambe, écumons le rayon sports et loisirs. Nike et Décathlon sont des mots d’origine grecque : Nike signifie victoire, racine que l’on retrouve aussi dans le joli prénom Bérénice, cher à Aragon. Bérénice est littéralement "celle qui porte la victoire". Décathlon signifie "dix concours" : il s’agit d’une discipline d'athlétisme combinant dix épreuves.

Au rayon course à pied, nous trouvons la marque ASICS, acronyme latin de Anima sana in corpore sano : une âme saine dans un corps sain. Si comme moi il vous arrive de vous adonner à la photo, suivez-moi et dirigeons-nous maintenant du côté des loisirs : le nom des appareils photographiques Lumix trouve lui-aussi son origine dans la langue latine : lumen signifie lumière. C’est l’équivalent du radical grec photo.



Après l'effort, le réconfort

Suite à cette balade sportive, direction la salle de bain : Oscar Troplowitz le pharmacien fondateur de Nivea a baptisé ainsi sa crème en référence au latin niveus, signifiant « blanc de neige ». Mais avant de se tartiner de crème hydratante, une petite douche s'impose, avec Sanex, du latin sane, sain. Et si Cadum « sonne » latin, c’est pour une bonne raison : c’est le nom latin de l’huile de cade qui entre dans la composition des savons Cadum. Le cade est un arbuste méditerranéen ressemblant au genévrier.

Le latin et le grec à table

Nos repas regorgent de références antiques : tout le monde sait que Mars est le dieu de la guerre pour les Romains, et c’est sans doute pour cela qu’il a donné son nom à une fameuse barre chocolatée avec laquelle "ça repart" ! Si vous préférez le chocolat blanc, croquez quelques carrés de Galak en vous rappelant que ce mot signifie lait en grec. Quant aux bâtons de glace Magnum, ils étaient les plus copieux au moment de leur mise sur le marché, magnus signifiant grand en latin.

Pour accompagner ce goûter, un poil régressif je l’admets, je vous propose quelques boissons que l’on pourrait déguster dans ces fameux verres Duralex, qui peuplaient les tables des cantines de notre enfance. "Dura lex, sed, lex", la loi est dure, mais c’est la loi ! Voilà ce que nous rappelaient ces petits verres réputés incassables. Certains apprécient le lait. Là encore, le latin entre dans la danse : le mot candia signifie blanc en latin, langue qui a aussi inspiré les créateurs de la marque Lactel (lactus : lait). D’autres préfèrent les sodas, un Pepsi par exemple. En grec, le radical pepsi signifie digestion car le Pepsi était vendu originellement pour ses vertus digestives.

Et si vous avez fait quelques taches sur le plan de travail, dégainez l'Ajax, dont l'efficacité est supposément à la hauteur de celle du fameux héros de la guerre de Troie.



Et si on sortait?

Frais, dispos et repu, vous pouvez maintenant envisager de sortir. Après avoir consulté votre agenda Quo vadis (où vas-tu ? en latin), choisissez une jolie tenue : les filles pourront opter pour une jolie robe Sinequanone par exemple, que vous prendrez soin de repasser avec un fer Calor, mot latin qui signifie chaleur. Ah! N'oubliez pas de vous brosser les dents, avec Vademecum pourquoi pas ? Vademecum signifie viens avec moi... Tout un programme!



Vous pourrez alors vous glisser au volant d'une jolie Clio, dont le nom évoque une muse grecque, d'une confortable Volvo (du latin volver, tourner, rouler) ou - si vous êtes plus sportif - enfourcher votre Solex. * Gladiateurs, êtes-vous prêts? Oui!