Harcèlement : pourquoi TikTok est accusé d'avoir poussé au suicide une adolescente ?

TikTok est l'une des plateformes les plus populaires chez les jeunes

C'est la première fois qu'un audit de cette ampleur est lancé dans l'éducation nationale. Des inspecteurs vont être envoyés dans chaque rectorat pour voir comment les cas de harcèlement sont pris en compte, suivis et réglés. Les recteurs et rectrices sont convoqués ce lundi 18 septembre pour se voir expliquer les contours de l'enquête. Cette initiative fait suite à la publication ce week-end d'un courrier reçu par les parents d'une victime de harcèlement, dans laquelle l'académie de Versailles les menace de poursuites pour dénonciation calomnieuse.

En parallèle aux actions menées dans l'administration, des victimes demandent également une prise de conscience du côté des réseaux sociaux. Dans les Bouches-du-Rhône, les parents de Marie, qui s'est donnée la mort le 16 septembre 2021 à Cassis, ont porté plainte en septembre contre la plateforme chinoise TikTok, a révélé FranceInfo ce lundi. La plainte est déposée pour des motifs de "provocation au suicide", "non-assistance à personne en péril" et "propagande ou publicité des moyens de se donner la mort". Une action inédite en France.



L'algorithme de recommandation des contenus de TikTok mis en cause

Marie était une adolescente de 15 ans. En pension, 5 élèves se moquaient régulièrement de ses formes voluptueuses "avec des montages de dessins animés de Peppa Pig avec la tête de Marie ou des vidéos à partir d'une histoire de baleine dont ont récupérait la graisse qui avait été étudiée dans la classe des harceleurs", expliquait récemment sa mère Stéphanie à M6. "Toute cette accumulation de choses a mis Marie dans un état de détresse et de dépression. On a constaté sur des vidéos qu'elle parlait d'envie de partir".

Pour les parents de Marie, TikTok porte une responsabilité dans le passage à l'acte de leur fille, car leur algorithme a amplifié son mal-être. "TikTok a l'algorithme le plus puissant de tous les réseaux sociaux. Il ne donne à l'utilisateur que des vidéos sur le thème de ce qu'il a publié ou visionné", résume l'avocate de la mère, Maitre Boutron-Marmion, jointe par RTL. Elle estime que l'adolescente a fini par voir le suicide comme seule échappatoire après avoir été massivement exposée à des vidéos sur le sujet.

D'après FranceInfo, Marie avait publié une vidéo évoquant son mal-être et son ras-le-bol d'être victime de harcèlement quelques jours avant de se donner la mort. Cette publication aurait automatiquement provoqué l'arrivée d'autres vidéos sur ce thème sur son compte par la suite. La plainte est actuellement en cours de traitement par le parquet de Toulon. Dans un dossier similaire au Royaume-Uni l'an dernier, la justice britannique a déjà mis en cause la responsabilité des réseaux sociaux Instagram et Pinterest dans le suicide d'une adolescente en 2017.