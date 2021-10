Harcèlement et sexisme : Radio France licencie deux salariés après une enquête

Le documentaire de Marie Portolano aura eu le mérite d'éveiller les consciences sur le sexisme dans le monde des médias. Après le départ de Pierre Ménès de l'émission Canal Football Club sur Canal+, Radio France annonce à son tour le licenciement de deux personnes et trois mises à pied avec suspension de salaires dans ses rangs, ce vendredi 29 octobre.

Cette enquête externe et indépendante a été conduite par Sophie Latraverse à la suite de la diffusion, en mars dernier, du documentaire de Marie Portolano Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, dénonçant le sexisme notamment dans les rédactions de sport. Dans le cadre de cette enquête, 80 personnes ont été interrogées.

En ressort principalement une "ambiance de travail très dure justifiant le stress, la violence et le sexisme", comme des blagues, des gestes et attitudes dénigrantes, une tolérance "au quotidien" de "situations et comportements graves" dans divers services, et de la primauté donnée aux besoins de l'antenne plutôt qu'à la protection des victimes, rapporte l'AFP qui a eu accès à une présentation de l'enquête.

Ces investigations ont mené à "11 procédures disciplinaires" qui concernaient, entre autres, France Bleu Pays basque et le service des sports. Des rédactions notamment mises en cause par la journaliste Amaia Cazenave, présente dans le documentaire de Marie Portolano. "Sur les 11 procédures disciplinaires engagées, 9 sanctions ont été prises : "4 blâmes, 3 mises à pied avec suspension de salaire et 2 licenciements sont engagés", a communiqué Radio France.