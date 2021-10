Belgique : un an de prison pour des menaces misogynes

Un procès inédit en Belgique. Un Belge a été condamné mercredi par une cour d'assises à un an de prison avec sursis pour des menaces proférées sur les réseaux sociaux à l'égard des femmes. C'est la première fois qu'un jury de cour d'assises devait juger un "délit de presse" pour des menaces et propos haineux publiés sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter.

Le procès s'était ouvert lundi devant les assises de Liège, où Sami Haenen, 34 ans, avait justifié ses écrits par sa volonté de combattre "le fléau du féminisme". Mercredi, l'accusé, qui encourait jusqu'à cinq ans de prison, a été reconnu coupable de "délit de presse" pour la diffusion de menaces jugées sérieuses envers les femmes et les mouvements féministes.

Une vidéo publiée sur internet en 2020 par Sami Haenen, dans laquelle il assortissait ses menaces sexistes d'une référence à Elliot Rodger, un étudiant américain auteur d'une tuerie en 2014, constituait un des éléments clés de l'accusation dans ce procès.

Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public avait requis trois ans de prison contre lui, avec un sursis partiel. Il écope finalement d'une peine de 12 mois assortie d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans, lui permettant d'échapper à l'exécution de la peine dans ce délai, sous certaines conditions.