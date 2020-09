Oscars : l'Académie imposera des critères de diversité dès 2024

publié le 09/09/2020 à 23:46

Outre-Atlantique, il va falloir bientôt cocher un certain nombre de cases pour prétendre à l’Oscar du meilleur film. Après des années de polémique sur la place des femmes et des minorités, l’Académie des Oscars a instauré de nouveaux critères. De quoi faire bondir les anti-politiquement correct qui dénoncent une nouvelle menace contre la liberté artistique.

Kristie Alley, l’une des rares actrices qui osent exprimer publiquement des opinions conservatrices à Hollywood, évoque un contrôle des artistes et de la pensée. "Contrôlez les artistes, contrôlez la pensée individuelle … OSCAR ORWELL !", a-telle tweeté.

Pour concourir, les films devront respecter au moins deux des quatre critères. Dans les histoires qui seront racontées, dans le choix des acteurs, mais aussi dans les équipes techniques, de production et de réalisation, il faudra donner plus de place aux femmes, aux personnes de couleur, aux personnes LGBT et aux personnes handicapées.

Les petites maisons de production pénalisées

Cette mesure entrera en vigueur pour la compétition de 2024 : les films tournés d’ici deux ans seront donc concernés. La plupart des films nommés pour l’Oscar le plus prestigieux ces dernières années auraient déjà été validés.

Il suffira au studio de prouver une certaine diversité parmi ses employés pour que l’Académie le valide. Cette nouvelle mesure pénalisera en revanche les petites maisons de production.