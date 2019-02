publié le 09/02/2019 à 09:13

Deux médailles d'argent aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008, une d'or, une d'argent et une de bronze quatre ans plus tard à Londres, deux d'or et une de bronze à Rio : depuis 10 ans, Marie-Amélie Le Fur s'est imposée comme une championne d'exception, à la fois brillante en sprint et en saut en longueur.



Amputée de la jambe gauche sous le genou à la suite d'un accident de scooter à l'âge de 16 ans, elle s'est remise à courir quatre mois après. À 30 ans, elle est désormais aussi la présidente du Comité paralympique et sportif français. Invitée de RTL Soir dans le cadre du week-end consacré au sport féminin, elle a souhaité mettre l'accent sur le handicap, qui selon elle "peut être une force".

"Quand on regarde la jeune génération, les adolescentes actuellement, je peux vous dire que les prothèses elles ne les cachent pas. Elles en font des accessoires de mode parce qu'elles n'ont pas honte de ce qu'elles ont, elles n'ont pas honte d'aller chercher de la performance, souligne-t-elle. Oui, elles sont en situation de handicap mais ce n'est pas pour ça qu'elles sont moins bien".

"De toute façon, c'est en sortant, en se montrant, en échangeant qu'on permettra aussi de faire connaître notre monde, et finalement la pluralité et la beauté de la différence en France", conclu-t-elle.