Guide Michelin : les trois étoiles sont "quelque chose d'incroyable", confie un chef

publié le 28/01/2020 à 14:48

Le Guide Michelin a présenté lundi 27 janvier son palmarès 2020 : trois nouveaux chefs décrochent la récompense ultime, les fameuses trois étoiles. Parmi eux, et c'est une première, un chef Japonais en France mais aussi Christopher Coutanceau et Glenn Viel, qui travaille au restaurant de L'Ousteau de Baumanière.

Passé par le Plaza Athénée, le Meurice et le Cheval Blanc de Courchevel, le chef a agrandi le potager du restaurant, créé un verger et implanté une ferme pédagogique.

"C'est un truc qui se ressent, c'est de l'instantané et quelque chose de magnifique et d'incroyable dans une vie de cuisinier. Je vois tellement de grands chefs, moi je suis un gamin encore dans l’œuf. Je sors de l'école hôtelière hier et je suis là aujourd'hui avec tous ces grands chefs", peine encore à croire Glenn Viel, qui a fêté ses 40 ans il y a quelques jours seulement.