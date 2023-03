Une histoire touchante. Léon, un chirurgien-dentiste à la retraite, a décidé de faire don de son ancien matériel à l'Ukraine. L'ex-praticien souhaite ainsi aider l'hôpital de Lviv, situé dans l'ouest du pays. L'homme n'a pu trouver de repreneur pour son cabinet dentaire en trois ans. En apprenant l'existence de l'association montalbanaise Occitalien, qui achemine du matériel en Ukraine, il a alors décidé d'apporter son aide.

Lunettes sur le nez, cheveux blancs, Léon a travaillé près de 50 ans dans son cabinet toulousain. "Je n'ai jamais pensé qu'un jour j'enverrai mon matériel en Ukraine", explique-t-il, fier que son don soit utilisé pour la bonne cause. Et d'ajouter : "Je ne regrette pas, je suis heureux et plus apaisé de savoir qu'il va servir".

Au total, deux tonnes de bureaux, stérilisateurs et instruments dont des fauteuils et un scanner pour effectuer des radios dentaires, sont arrivées à l'hôpital militaire de Lviv lundi 6 mars. Et la bonne action du soignant donne des idées : deux autres chirurgiens-dentistes ont depuis contacté l'association pour faire don de leur matériel.

