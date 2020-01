Grèves : trafic SNCF quasi normal et très nette amélioration à la RATP

publié le 20/01/2020 à 04:36

Vers une fin de grève ce lundi 20 janvier ? Le trafic SNCF sera en effet quasiment normal lundi, au 47e jour de la mobilisation contre la réforme des retraites. La RATP annonce de son côté un retour à un service complet sur 11 lignes de métro, mais des perturbations qui persisteront sur les 5 autres, notamment la ligne 13.

Côté ferroviaire, "le retour à la normale se confirme sur l'ensemble du réseau national", a précisé dimanche la direction de la SNCF dans un communiqué. Le trafic sera normal ou quasi normal sur tous les réseaux, sauf les Intercités et les Transiliens (8 trains sur 10).

En Ile-de-France, le RER A roulera normalement, les B et C à raison de trois trains sur quatre et deux trains sur trois fonctionneront sur le RER D .

Côté métros, la RATP prévoit "un trafic en très nette amélioration sur l'ensemble de son réseau par rapport aux jours ouvrables des semaines précédentes". Seules les lignes 3, 4, 5, 12 et 13 seront perturbées, la 13 étant la plus impactée (avec notamment une fermeture de 11h30 à 14h).

La ligne 13 la plus impactée

Dans un communiqué diffusé samedi 18 janvier, l'Unsa, premier syndicat de la RATP, avait indiqué que les conducteurs du métro, dans une majorité d'assemblées générales, s'étaient prononcés pour une "suspension" de la grève, afin de reprendre des forces, sans pour autant appeler à une fin du mouvement.

À la SNCF également, la grève "est loin d'être finie", a assuré dimanche Cédric Robert, porte-parole de la CGT-Cheminots, qui annonce un "retour significatif des grévistes" pour vendredi 24 janvier, jour de la présentation du projet de loi retraites en Conseil des ministres.