Les infos de 8h - Grève à la RATP : "On a un sentiment de défaite" déplore un syndicat

publié le 19/01/2020 à 08:38

C'est sans doute un tournant majeur dans la contestation contre la réforme des retraites. Les conducteurs de métro parisien ont voté, dans la plupart de leurs assemblées générales, la suspension de la grève à la RATP, après 45 journées de mobilisation. La fatigue se fait sentir et cela devient très compliqué financièrement pour les grévistes.

C'est ce qu'explique Franck Minel, représentant des conducteurs à l'Unsa, le principal syndicat à la RATP : "Quand vous faîtes 45 jours de grève et que vous êtes persuadé que vous ne gagnez pas, qu'il n'y a pas grand chose qui a évolué depuis le départ, vous avez un sentiment de défaite malgré tout. On va remonter dans les trains avec, non pas des regrets, mais un peu d'amertume".

Il ajoute que cette mobilisation a coûté "un mois et demi de salaire en moins" et qu'il fallait donc "trouver un autre mode d'action pour montrer qu'on était toujours contre cette réforme". Le trafic devrait donc grandement s'améliorer dès ce lundi 20 janvier puisque seulement trois lignes ont décidé de rester en grève.

