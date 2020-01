Grève à la SNCF : les prévisions de trafic du 8 janvier

publié le 07/01/2020 à 16:40

Trente-quatre jours déjà que les transports sont perturbés par une grève sans précédent. Lundi 6 janvier, le patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou a indiqué dans ses vœux aux cheminots que la société a "perdu près de 600 millions d'euros, sans compter les dédommagements pour les voyageurs de la vie quotidienne et les chargeurs qui vont quitter le ferroviaire pour repasser à la route".

La SNCF estime généralement à 20 millions par jour le manque à gagner pendant les grèves.

Pour ce mercredi 8 janvier, la SNCF annonce 3 TGV sur 4, ainsi que 3 Ouigo sur 4. Il y aura 1 Transilien sur 2, 6 TER sur 10 et 1 Intercité sur 3. Tous les TGV, Inoui, Ouigo et Intercités qui circulent jusqu'à dimanche 12 janvier prochain sont garantis et visibles sur l'Assistant SNCF, sur Oui.sncf et tous les autres canaux de vente, indique la SNCF.

Le trafic TGV en détails

Axe Est : 4 trains sur 5.



Axe Atlantique : 7 trains sur 8.



Axe Nord : 3 trains sur 4.



Axe Sud-Est : 3 trains sur 4.



Intersecteurs : 2 trains sur 3.

Ouigo : 3 trains sur 4.

Le trafic TER en détails

Auvergne-Rhône-Alpes : 8 trains sur 10.



Bourgogne-Franche-Comté : 7 trains sur 10.



Bretagne : 7 trains sur 10.



Centre-Val-de-Loire : 7 trains sur 10.



Grand-Est : 6 trains sur 10.



Hauts-de-France : 5 trains sur 10.



Normandie : 6 trains sur 10.



Nouvelle-Aquitaine : 6 trains sur 10.



Occitanie : 5 trains sur 10.



Pays-de-la Loire : 6 trains sur 10.



Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 7 trains sur 10.

Le trafic RER en détails

RER A - 1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy et 1 train par heure et par axe en heure creuse. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.



RER B - 1 train sur 2 en moyenne en pointe et 1 train sur 2 en heure creuse. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.



RER C - Toutes les branches sont desservies toute la journée avec 2 trains sur 5 en moyenne.



RER D - Nord : Les trains sont terminus origine Châtelet, tous les axes sont desservis avec 1 train sur 2 en pointe et un train sur 3 en heures creuses.

Sud : 1 train sur 3 sur les branches Paris Gare de Lyon – Corbeil et Paris Gare de Lyon –Melun, complété par 1 train sur 3 Corbeil - Melun et Juvisy - Malesherbes. L’interconnexion est suspendue entre Châtelet et Gare de Lyon.



RER E - 2 trains sur 3 en moyenne sur les axes Haussmann Chelles et Haussmann Villiers Tournan.

Le trafic francilien en détails

Ligne H - 1 train sur 2 sur l'ensemble des axes. La liaison Creil – Persan – Valmondois – est assurée partiellement en train et complétée par des bus.



Ligne J - 2 trains sur 3 en moyenne sur l’ensemble des branches.



Ligne K - 2 trains sur 3 sur Paris Crépy + relations en bus entre Crépy et Mitry.



Ligne L - 2 trains sur 3 sur l'ensemble des branches.



Ligne N - 1 train sur 2 sur l’ensemble des axes.



Ligne P - Toutes les branches sont desservies toute la journée avec 1 train sur 2 en moyenne. La desserte Meaux La Ferté-Milon est assurée en partie en bus.



Ligne R - 1 train sur 5 (trains Transilien et TER).



Ligne U - 1 train sur 2 sur la période 6h/22h.



Tramway 4 - Fréquence de 12 min.



Tramway 11 - Service normal.