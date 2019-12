publié le 13/12/2019 à 17:05

La grève se poursuit dans les transports parisiens - métro, bus et tram - et malgré quelques améliorations, le trafic reste très perturbé et les conditions de voyage déplorables. La PDG de la régie autonome des transports parisiens (RATP) Catherine Guillouard l'a assuré : "Bien-sûr que nous allons rembourser", a-t-elle déclaré Europe 1.

"La question, ce sont les modalités, a expliqué Catherine Guillouard. Les modalités prendront en compte la réalité du service exécuté, c'est ce que prévoit notre contrat avec Île-de-France Mobilités. On fera les comptes à la sortie des grèves, et il y aura un remboursement."

"La RATP transporte 12 millions de voyageurs tous les jours en temps normal, a détaillé la PDG de la RATP. Depuis le début de la crise, nous avons transporté entre 3 et 4 millions de voyageurs par jour. On ne peut pas dire qu'on a rien fait."