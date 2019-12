Grève SNCF : les prévisions de trafic du jeudi 19 décembre

publié le 18/12/2019 à 17:27

Les syndicats ont été reçus par le Premier ministre Édouard Philippe ce mercredi 18 décembre après-midi. Dans la matinée, le président de la République Emmanuel Macron s'est dit "disposé à améliorer" sa réforme avec pour "objectif d'obtenir une pause" de la mobilisation "pendant les fêtes" de fin d'année. En attendant, le trafic sera encore "très perturbé" à la SNCF ce jeudi 19 décembre.

La SNCF annonce 2 TGV sur 5, 4 TER sur 10, 1 Transilien sur 4 et 1 Intercité sur 6. Pour ces derniers, il y aura 1 aller-retour Paris-Toulouse, 1 aller-retour Bordeaux-Marseille et 1 aller-retour Paris-Brive, 3 aller-retour Paris-Clermont-Ferrand et un aller Paris-Brive.

Pour ce week-end, les 850.000 clients concernés ont été normalement informés hier de leur situation. "Pour la période des vacances de fin d’année, les clients seront informés le jeudi 19 décembre pour les journées des 23, 24, 25 et 26 décembre", rappelle la SNCF dans un communiqué.

Le trafic TGV en détails

Axe Est : 1 train sur 3.

Axe Atlantique : 2 trains sur 5.

Axe Nord : 2 trains sur 5.

Axe Sud-Est : 2 trains sur 5.

Intersecteurs : 1 train sur 6 .

Ouigo : 4 trains sur 5.

Le trafic TER en détails

Auvergne-Rhône-Alpes : 2 trains et 4 bus de substitution sur 10 trains.



Bourgogne-Franche-Comté : 4 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains.



Bretagne : 4 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains.



Centre-Val-de-Loire : 3 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains.



Grand-Est : 3 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains.



Hauts-de-France : 3 trains sur 10.



Normandie : 3 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains.



Nouvelle-Aquitaine : 1 train et 3 bus de substitution sur 10 trains.



Occitanie : 1 train et 3 bus de substitution sur 10 trains.



Pays-de-la Loire : 3 trains et 2 bus de substitution sur 10 trains.



Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 2 trains et 2 bus de substitution sur 10 trains.

Le trafic RER en détails

RER A - 1 train sur 2 en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.



RER B - 1 train sur 3 en moyenne. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.



RER C - 1 train sur 3 sur l’ensemble des axes.



RER D - Nord : 3 trains par heure sur la branche Paris–Villiers-le-Bel et 2 trains par heure entre Paris-Nord et Orry La Ville uniquement en pointe. Desserte complétée par des arrêts TER en gare de Creil et Chantilly-Gouvieux.

Sud: 2 trains par heure en heures de pointe et 1 train par heure en journée sur les branches Paris Gare de Lyon–Corbeil et Paris Gare de Lyon–Melun. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.



RER E - 1 train sur 3en moyenne sur les axes Haussmann –Chelles et Haussmann–Villiers Tournan.

Le trafic francilien en détails

Ligne H - 1 train sur 3 en moyenne et 4 allers retours sur Montsoult Luzarches. La liaison Creil–Persan–Valmondois–Pontoise est assurée en bus.



Ligne J - 1 train sur 2en moyenne sur l’ensemble des branches; desserte complétée par des arrêtsTER en gare de Mantes La Jolie.



Ligne K - 3 allers retours Paris Crépy, complétés avec desrelations en bus entre Crépy et Mitry. Desserte complétée pardes arrêts TER en gare de Crépy et Dammartin.



Ligne L - 1 train sur 2 sur les branches Paris Saint-Lazare -Versailles et Paris Saint-Lazare -Saint-Nom-La-Bretèche et 1 train sur 3 sur la branche Paris Saint-Lazare – Cergy.



Ligne N - 2 trains sur 5 sur l’ensemble des axes. Desserte complétée par des arrêts TER sur les gares de Rambouillet, Versailles-Chantiers et Dreux.



Ligne P - 1 train sur 3 en moyenne sur l’axe Paris-Est–Meaux. Les branches Provins, Coulommiers, La Ferté Milon et Esbly ne sont pas desservies. La gare de Château-Thierry est desservie par des arrêts TER.



Ligne R - 4 allers retours Paris–Montargis. Quelques dessertes des gares de Bois-Le-Roi à Montereau et à Montargis et Nemours sont assurées par TER.



Ligne U - 1 train sur 3 Tramway 4Fréquence de 15 min sur toutes les branchesde 6h30 à 20h.Tramway 11Service normal