Grève : les prévisions du trafic aérien pour vendredi 6 décembre

et AFP

publié le 05/12/2019 à 19:05

L'impact des mouvements de grève contre la réforme des retraites va encore perturber les transports vendredi 6 décembre. Outre le trafic SNCF, qui verra 90% des TGV annulés et 70% des TER, et celui de la RATP qui a vu des lignes entières fermées, les voyageurs par avion seront eux aussi touchés.

Ainsi, la compagnie Air France a d'ores et déjà acté et annoncé la suppression de 30% de ses vols intérieurs et près de 10% des vols moyen-courrier vendredi. Des précautions mise en place afin de répondre à la demande de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) face à la grève contre la réforme des retraites.

"Pour la journée du 6 décembre 2019, Air France prévoit d'assurer l'ensemble de ses vols long-courrier, plus de 90% de ses vols moyen-courrier" et "près de 70 % de ses vols domestiques", a indiqué la compagnie dans un communiqué.