publié le 09/11/2018 à 13:47

Un avion cloué au sol pour une raison inédite. Un appareil de Ryanair a été carrément saisi, jeudi 8 novembre après-midi à Bordeaux, alors que les passagers devaient embarquer. Un moyen radical pour obliger la compagnie à bas coûts à honorer ses dettes. Le créancier n'est autre que le département de la Charente et on ne plaisante pas avec l'argent public charentais. Il y a dix ans, le département avait subventionné la compagnie pour une liaison aérienne avec l'Angleterre pour un million d'euros.



La Commission européenne juge que c'est illégal et que Ryanair doit rembourser. La compagnie n'ayant réglé que la moitié de sa dette, la Charente continue le combat et toutes les décisions de justice sont rendues en sa faveur. Hier, jeudi 8 novembre, le département sort la grosse artillerie et fait bloquer un avion de la compagnie à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

La compagnie s'est engagée à payer aujourd'hui

"La direction générale de l'aviation civile (...) a procédé au blocage d'un avion hier à 18 heures sur le tarmac de Bordeaux en le bloquant jusqu'à ce que la somme qui est due soit payée", explique François Bonneau, le patron du Conseil départemental de Charente. Une solution qui a marché puisque "la compagnie s'est engagée à payer aujourd'hui".

À écouter également dans ce journal :

Justice - Nordhal Lelandais de nouveau entendu ce vendredi 9 novembre à Chambéry par les juges d'instruction sur la mort du caporal Arthur Noyer. Il avait avoué le meurtre du jeune homme, en 2017, mais en évoquant une bagarre qui aurait mal tourné. Les juges, l'ont confronté aux expertises réalisées sur le corps de la victime.



Économie - En visite dans un centre social à Lens (Pas-de-Calais) vendredi 9 novembre, Emmanuel Macron a annoncé que le gouvernement allait "drastiquement baisser le coût du permis" de conduire et "aider à l'acquisition du premier véhicule".



Terrorisme - Un mort et deux blessés en Australie après une attaque au couteau contre des passants au cœur de Melbourne. La police évoque un acte terroriste. Le suspect qui a été neutralisé par les forces de l'ordre était connu des services de renseignements. Un homme originaire de Somalie dont le 4X4 était rempli de bouteilles de gaz. L'État islamique a revendiqué l'attentat.



Médias - Jean-Pierre Pernaut sera de retour lundi au 13 heures de TF1. Il l'annonce sur Twitter ce vendredi 9 novembre : "J-3, j'ai hâte de vous retrouver", écrit-il ce matin. Il avait dû s’absenter plusieurs semaines à la suite d'une opération pour un cancer de la prostate. Jean-Pierre Pernaut occupe le poste de présentateur du 13 heures depuis trente ans.