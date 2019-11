publié le 23/11/2019 à 15:24

Alors que tout le monde se prépare à la paralysie des transports qui devrait se produire dans la journée du 5 décembre, un nouvel acteur vient de rejoindre la contestation contre la réforme des retraites.

Après la RATP et la SNCF, ce sont onze syndicats d'Air France qui ont appelé à manifester "partout sur le territoire" dans la journée du 5 décembre. Ils demandent aux salariés d'aller "défendre leur régime de retraite" et d'"exprimer leur refus de travailler plus pour gagner moins".

La situation est toutefois différente de la SNCF puisque les syndicats de pilotes ou encore ceux d'hôtesses et de stewards n'appellent pas à se mobiliser. Parmi les signataires de l'appel, certains syndicats, trois en particulier, FO, la CGT et SUD aérien qui représentent les personnels au sol veulent aller encore plus loin et ont déposé des préavis de grève.

Les salariés devront indiquer au maximum 48h avant la date du 5 décembre s'ils comptent ou non faire grève afin que l'information des passagers soit assurée.