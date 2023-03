Grève des éboueurs jusqu'au 20 mars : pourquoi des déchets ont été ramassés à Paris ?

Les éboueurs et agents de propreté de la Ville de Paris ont voté ce mardi 14 mars pour une poursuite de la grève "au moins jusqu'au 20 mars". Pourtant, dans la nuit du lundi à mardi, plus d'une semaine après le début du mouvement de grève reconductible des éboueurs, des employés du secteur privé ont été aperçus dans les rues de la capitale en train de ramasser des déchets. Les VIe, XVIe et XVIIe arrondissements étaient concernés, a rapporté BFMTV.



Dans le VIe arrondissement, la gestion du déchet est normalement gérée par le service public. Pourtant, ce sont bien des employés de l'entreprise Derichebourg qui ont été vus en train de ramasser les poubelles qui débordaient dans les rues. Contactée par RTL, la mairie de Paris affirme avoir donné son feu vert au ramassage de ces ordures. Aucun employé du public n'a été réquisitionné et aucun prestataire supplémentaire n'a été engagé, assure la municipalité qui a choisi de déployer les employés non-grévistes, du public comme du privé, dans les secteurs considérés comme prioritaires.

Dans le XVe arrondissement, des renforts ont également été appelés. Des bennes et du personnel d'autres régions ont été envoyés par la société Pizzorno, chargée de la collecte des déchets dans cet arrondissement. "Des premières collectes ont déjà pu avoir lieu cet après-midi sur les principaux axes. Elles vont se poursuivre aux abords des écoles où les déchets, notamment celles des cantines scolaires, s’accumulent", a confié au Parisien Philippe Goujon, le maire du XVe arrondissement. Au neuvième jour de grève des éboueurs, plus de 6.600 tonnes de déchets se ont déjà accumulées dans les rues parisiennes.

