Paris : comment la grève des éboueurs a mis le feu aux poudres entre les élus ?

À Paris, les camions poubelles ont cessé leurs tournées et trois des quatre usines d'incinération ont fermé leurs portes, lundi 6 mars, veille de la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. En une semaine, 5 400 tonnes de déchets se sont amassées dans les rues de la capitale et la grève des ripeurs donne des sueurs froides au gouvernement.

Ainsi, plusieurs voix se sont élevés contre "l'inaction" de la mairie de Paris, qui n'a pas mis en place de système de collecte parallèle. Clément Beaune, le ministre des Transports, s'est notamment fendu d'un tweet dans lequel il dénonce que "aucune mesure d’urgence, même partielle, [n'a été] décidée par la Ville de Paris".

Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, abonde : "Les ordures s’amoncellent mais la mairie de Paris ne répond pas à l’appel et s’entête dans une opposition idéologique au mépris des parisiens et de sa mission de service public."

Certains maires d'arrondissement, à commencer par Geoffroy Boulard, le maire LR du XVIIe arrondissement et Jean-Pierre Lecoq, maire LR du VIe, pressent également Anne Hidalgo d'agir. Et le conseiller de Paris Pierre-Yves Bournazel a enjoint la mairie de "réquisitionner en urgence" des agents pour assurer le ramassage des ordures.

Les élus écologistes, un soutien de taille pour les éboueurs ?

En face, les élus écologistes de la Ville rejettent la faute sur le gouvernement. Ainsi, Colombe Brossel, adjointe chargée de la propreté de l’espace public, du tri, de la réduction des déchets, du recyclage et du réemploi, a répondu au tweet de Clément Beaune en assurant : "à mon avis, si la réforme des retraites du gouvernement est retirée en urgence, les incinérateurs et garages seront débloqués en urgence…."

Un message perçu comme une forme de "chantage" par de nombreux internautes.



Même son de cloche du côté d'Ian Brossat, maire adjoint de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et la protection des réfugiés, qui rappelle "aux ministres qui font mine de s'intéresser à la grève des éboueurs" que ceux-ci "sont en grève contre VOTRE réforme". "Si vous voulez être utiles, retirez votre réforme, et en attendant : ramassez !", lance-t-il. Ambiance...

