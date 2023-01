Réforme des retraites : va-t-on vers un retour des grèves perlées ?

La réforme des retraites passera-t-elle ? Les huit principales organisations syndicales demandent le retrait du texte, et sont soutenues par la gauche. Dès l'annonce des mesures composant la réforme des retraites, une journée de mobilisation a été actée le 19 janvier.

Cela s'inscrit dans une union syndicale, inédite depuis 12 ans. Il ne s'agira pas de la seule manifestation puisque la France insoumise a aussi annoncé soutenir celle organisée par des associations jeunesses le 21 janvier.

Et après ? Invité de BFMTV, l'ancien candidat à la présidentielle de 2007, Olivier Besancenot, veut aller encore plus loin. "Je pense que ça sera chaud, que ce sera une réussite mais que ça ne suffira pas", a-t-il indiqué. Le porte-parole du NPA, le Nouveau parti anticapitaliste, a ajouté : "Donc on appelle à la journée du 19 (janvier), mais aussi à la marche des jeunes et étudiants le 21 et à ce qui viendra ensuite".

Et pourquoi pas faire deux à trois journées de grève de suite ? C'est la seule chose qu'on n'a pas tenté Olivier Besancenot sur BFMTV

Sans reprendre les termes de "grèves perlées", Olivier Besancenot, a lancé : "Et pourquoi ne pas faire deux à trois journées de grève de suite ? C'est la seule chose qu'on n'a pas tentée".



Selon lui, "il y aura forcément une suite, (...) il y aura des manifestations, des grèves, des occupations, peut-être la mobilisation d'un secteur qu'on ne prévoit pas encore". Mais afin d'y parvenir, le porte-parole du NAP souhaite la mise en place d'"une stratégie pour établir un rapport de forces qui soit supérieur à la position politique du gouvernement".

"On ne va pas le convaincre en parlant plus fort que lui, en trouvant l'argument qui va le faire vaciller. On va le convaincre le jour où il va faire les calculs et qu'il va comprendre qu'il aura plus à perdre qu'à gagner à s'entêter à faire passer un projet qui ne passe pas, pour l'instant, dans l'opinion", a-t-il complété.

"Le gouvernement joue avec le feu, il ne faudra pas qu'il se plaigne s'il se brûle", a-t-il mis en garde.

