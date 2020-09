Grève à la SNCF : "On a du mal à la comprendre", confie Jean-Pierre Farandou sur RTL

publié le 04/09/2020 à 08:24

Les trains rouleront-ils le 17 septembre ? La CGT-Cheminots, premier syndicat de la SNCF, a déposé un préavis de grève. Alors que l'entreprise a repris ses activités après une période compliquée marquée par la crise sanitaire, son président Jean-Pierre Farandou regrette la démarche, mais est convaincu que l'appel sera peu suivi.

"Cette grève, on s'en serait passé", a affirmé le président de la SNCF, "dans le contexte sanitaire, économique, social, on a du mal à la comprendre". Mais selon lui, la grève ne mobilisera pas massivement, et il ne prévoit que "peu de perturbations" sur le réseau. "Je sens que le climat social chez les cheminots n'est pas à une grève", a affirmé Jean-Pierre Farandou. "Les Français auront leur train le 17 septembre", assure le PDG de la SNCF.

Le jeudi 3 septembre, le Premier ministre, Jean Castex, avait réagi à cet appel à la grève, appelant "au sens de la responsabilité". Un sens de la responsabilité dont les cheminots ont fait preuve, selon Jean-Pierre Farandou, depuis le début de la crise sanitaire.