publié le 30/07/2020

La SNCF accuse le coup. Le groupe public a publié jeudi une perte nette de 2,4 milliards d'euros sur le premier semestre 2020, contre un modeste bénéfice net de 20 millions sur les six premiers mois de 2019. Une perte qui est due à la crise du coronavirus, mais pas que...

Le mois de janvier, était lui marqué par la fin du mouvement contre la réforme des retraites. Le confinement a stoppé l'activité à partir de mars, mais quand on regarde les six premiers mois de l'année, on voit bien qu'il n'y a qu'une exception : février, où les ventes sont dans le vert pour les trains régionaux et pour les TGV.

C'est la vache à lait de la SNCF, les trains grandes lignes, qui a été la plus impactée, puisque l'activité TGV est en repli de 55% sur six mois. Au plus fort du confinement il n'y avait plus que 7% de TGV sur les rails, résultat, la dette s’envole de 2,4 milliards depuis le début de l'année.

Pour limiter les dégâts, la direction a lancé un "plan d'action exceptionnel et volontariste" pour dégager 1,8 milliard d'euros d'économies sur l'année. En revanche, aucun plan social n'est prévu à ce jour.

