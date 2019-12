et AFP

publié le 07/12/2019 à 16:45

La grève à la SNCF est loin d'être finie. En effet les trois premiers syndicats représentatifs à la SNCF, la CGT-Cheminots, l'Unsa ferroviaire et SUD-Rail, ont appelé ce samedi 7 décembre à amplifier la mobilisation contre la réforme des retraites. Une déclaration faite à l'issue d'une intersyndicale qui se tenait au siège de la CGT, à Montreuil.

"Nous appelons à la poursuite du mouvement ce week-end et au renforcement du mouvement à partir de lundi pour bien matérialiser auprès du gouvernement que nous voulons le retrait de son projet par points", a déclaré à la presse Laurent Brun, secrétaire général de la CGT-Cheminots, premier syndicat de la SNCF. Selon lui, "il faut poser dans toutes les entreprises la question de la grève et de la reconduction de la grève".

Quant à savoir si les perturbations iront "jusqu'aux vacances de Noël", le syndicaliste dit espérer "que le gouvernement aura répondu avant cette date", mais assure que "les cheminots ne se fixent pas de limites".

À l'issue également de cette réunion des trois principales fédérations de cheminots, qui a duré 2h30, Erik Meyer, secrétaire fédéral de SUD-Rail, troisième syndicat à la SNCF, a évoqué "un appel à la grève qui s'étend". "Il faut que le gouvernement entende cette colère sociale", a insisté le représentant de SUD-Rail.

Les syndicats ayant lancé l'appel unitaire à une grève illimitée depuis ce jeudi 5 décembre ne se satisfont pas non plus d'une éventuelle application de la "clause du grand-père", qui permettrait de ne faire entrer que les futures recrues dans le "système universel" de retraite. "Si le gouvernement était sur l'idée qu'on n'applique pas la réforme aux générations actuelles, c'est qu'il reconnaît que son projet va péjorer", c'est-à-dire dégrader les conditions de retraite, a assuré Laurent Brun.

Lors d'une réunion avec les représentants du personnel ce vendredi, la direction de la SNCF a quant à elle fait des propositions sur "l'emploi, l'attractivité, la qualité de vie au travail, et les salaires" selon Florent Monteilhet, secrétaire général adjoint de l'Unsa ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF. "Ils essaient de desserrer l'étau", estime le syndicaliste.

Un trafic toujours très perturbé ce samedi

Pourtant selon Laurent Brun, "c'est le gouvernement qui doit répondre" sans "se défausser sur d'autres structures" comme la SNCF ou la RATP. En effet, le trafic ferroviaire est toujours très perturbé ce samedi, avec seulement 15% des Transilien (RER SNCF et trains de banlieue), un TGV sur six et un TER sur dix (essentiellement par bus) assurés. Il restera fortement réduit ce dimanche 8 décembre. Pour lundi, la SNCF a même recommandé aux usagers d'éviter les Transilien, l'affluence attendue dans les gares d'Île-de-France s'annonçant "très dangereuse".