Grève à la RATP : tensions entre grévistes et non-grévistes

publié le 12/12/2019 à 16:51

La grève qui touche les transports depuis une semaine prend de plus en plus d'ampleur. Au lendemain des annonces d'Édouard Philippe, la grogne n'a toujours pas diminué et certains clivages commencent à apparaître entre grévistes et non grévistes notamment à la RATP. Depuis mercredi 11 décembre, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux et a été relayée par plusieurs médias.

Sur ce cours extrait d'une dizaine de secondes, repris par BFMTV, on peut voir un chauffeur de bus s'apprêtant à prendre son service à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, se faire copieusement insulter par des collègues grévistes. Dans cette scène choquante, supprimée depuis, on peut notamment entendre des injures homophobes.

L'affrontement plutôt violent a été stoppé par les forces de l'ordre présentes sur place. Contactée par BFMTV, la direction de la RATP a quant à elle condamné "fermement" ces incidents. La scène filmée montre bien un début de clivage au sein de la RATP depuis le début de la grève. Certains conducteurs de métros sont même obligés d'être escortés par des cadres.