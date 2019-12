Grève à la RATP : les prévisions de trafic pour le dimanche 8 décembre

publié le 07/12/2019 à 17:23

La RATP a dévoilé ses prévisions de trafic pour le dimanche 8 décembre. Toutes les lignes de métro sont fermées hormis la 1 et le 14. Le RER A ne circulera pas tandis que pour le RER B, un train sur trois circulera de 12h à 18h depuis Massy-Palaiseau et Robinson.

Les lignes 1 et 14 circuleront donc normalement grâce à leur automatisation, même si comme pour les jours précédents, un risque de saturation est à attendre, notamment aux heures de pointe.

Toutes les autres lignes de métro seront fermées, tout comme la ligne A du RER. Pour le RER B, un train sur trois est prévu entre 12h et 18h depuis Massy Palaiseau et Robinson.

Environ 50% du trafic des bus sera assuré. Pour les tramways, 3 sur 4 sont prévus sur la ligne 2, 2 sur 3 sur la ligne 6 et 1 sur 2 sur les lignes 1, 3a et 7. Le trafic sera normal sur les lignes 3b, 5 et 8.

