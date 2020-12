Grand Paris : le douloureux départ pour les riverains expropriés

publié le 07/12/2020 à 11:42

En recevant un courrier, des habitants de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ont appris qu'ils allaient être expropriés. La raison : leur pavillon est bâti sur le tracé du futur métro du Grand Paris. Mais c’est un véritable crève-cœur pour ces riverains qui, pour la plupart, sont des personnes âgées.

Une simple lettre et toute une rue de Rosny-sous-Bois s’apprête à disparaître. Dans son pavillon avec jardin, Jean-François rumine car sa vie a basculé depuis qu’il a reçu ce courrier qui donne peu d’informations.

"On est très mal : notre maison date de 1982, on est ici depuis 20 ans. J’ai 77 ans dans un mois et mon épouse, Fabienne, a plus de 70 ans : on avait tout organisé pour être tranquilles jusqu'à la fin de nos jours", déplore-t-il. De son côté, Fabienne tente de réconforter les autres voisins expropriés. "Aujourd’hui, à 80 ans, on leur dit de partir !" regrette la riveraine. "Mais le délai est court car on a à peine deux ans", ajoute-t-elle.

Ces expropriations découlent de la modification du tracé de la ligne 15 du métro du Grand Paris. Jean-Paul Fauconnet, maire de Rosny-sous-Bois, admet qu’il aurait souhaité une meilleure communication. "C’est un projet qui aurait mérité un travail de concertation avec les riverains", a-t-il estimé. Une rencontre est toutefois prévue : les habitants expropriés seront reçus en janvier par la société du Grand Paris, mais aucune remise en cause ni modification du projet n’est à l’étude.