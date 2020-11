publié le 29/11/2020 à 07:01

L'arrivée de l'hiver, cumulée à la crise sanitaire qui risque de nous pousser à rester à domicile plus que d'habitude, entraînera peut-être avec elle une augmentation frustrante des charges en électricité. De la bonne utilisation des électroménagers à une amélioration de son isolation, en passant par quelques astuces simples du quotidien, il existe des solutions pour limiter les dégâts.

Comme le note l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), chaque foyer français possède "en moyenne près d’une centaine d’appareils électriques ou électroniques". Et si l'efficacité énergétique de ses produits tend à s'améliorer, la consommation, elle, a en revanche doublé en 20 ans.

Bien choisir ses produits doit donc rester une priorité, ainsi qu'une utilisation raisonnable, et s'assurer des conditions propices à l'économie d'énergie.

1. Débrancher les petits électroménagers

Même éteints, bouilloire, téléviseur, machine à café ... sont consommateurs d'énergie. L'Ademe mets en garde contre ces "veilles cachées", qui donnent faussement l'impression d'une extinction complète.

Un bon réflexe systématique peut déjà apporter une agréable surprise en matière de consommation. Selon EDF, éteindre sa box internet en partant permettrait par exemple une économie de 30 euros environ sur un an. Attention cependant, certains produits, comme les laves-vaisselle ou laves-linge, doivent être gardés en veille, afin de détecter une éventuelle fuite.

2. Profiter de ses "heures creuses"

Certains contrats d'énergie contiennent des "heures creuses", une période de la journée au cours de laquelle la consommation énergétique est facturée moins chère.

Comme le note l'Ademe, il peut évidemment s'agir du moment parfait pour faire tourner certains électroménagers un peu plus lourds, comme le lave-linge ou le lave-vaisselle.

3. Bien chauffer son logement

Des travaux d'isolation, même lorsqu'ils sont souhaitables, peuvent représenter un coût très important. Malgré tout, des solutions sont à disposition pour mieux maintenir la température chez soi, et réduire au maximum sa facture de chauffage.



Par exemple, EDF recommande de placer un boudin de porte pour éviter l'entrée d'air froid dans une pièce, et bien sûr de bien fermer ses volets la nuit pour éviter de refroidir l'espace. Autre solution possible : l'achat de doubles-rideaux ou rideaux thermiques, plus efficace pour garder la chaleur.