publié le 10/03/2019 à 07:35

Le sort de nos seniors s’impose comme l’une des préoccupations majeures des Français. La question de la dépendance, des petites pensions, du pouvoir d’achat des aînés revient comme une litanie dans les cortèges des "gilets jaunes", les manifestations syndicales et les débats à travers le pays.



En Normandie par exemple, il faut débourser près de 2.000 euros par mois en moyenne pour entrer en maison de retraite. Alors face à ces tarifs parfois inabordables, la mairie de Caen propose une alternative : la colocation seniors. L'initiative a deux objectifs, rompre avec la solitude et redonner du pouvoir d’achat aux retraités.

Ainsi Éric, 71 ans et Marie-Thérèse 68 ans, partagent un logement pour un loyer de 350 euros par mois. Cette grand-mère a vendu la maison familiale pour venir s’installer ici il y a deux ans. "C'est un gain inespéré, avec le loyer que je paie il me reste quand même 1.000 euros pour vivre. Là, je vais pouvoir me payer des petites voyages, enfin faire des tas de choses. C'est que du bonheur", confie-t-elle.



Marie-Thérèse dans la cuisine de son appartement partagé, à Caen. Crédit : Gautier Delhon-Bugard

La municipalité promeut cette initiative. "Dans un appartement, vous amortissez une partie des charges. Donc c'est aussi en quelque sorte une manière de redonner du pouvoir d'achat à la personne", explique le maire Les Républicains Joël Bruneau.



Au bout du couloir la troisième chambre de l'appartement reste cependant vide. Le concept ne séduit pas. Une "question de génération" selon les deux colocs. Éric et Marie Thérèse gardent cependant l'espoir qu'un nouveau compagnon vienne bientôt sonner à l’interphone.