"C’est le désert. Si vous venez ici c’est qu’il y a bien un sujet non ?" Depuis la fermeture du guichet de la petite gare blanche à l’ardoise noire de Saint-Flour, Alain chauffeur de car depuis 30 ans sur ces routes sinueuses est devenu l’un des rares relais pour les voyageurs du coin.



"On est la dernière solution et encore on ne peut pas donner les billets jusqu’à Paris. Le maximum que l’on puisse faire c’est Clermont. (...) La solution de la SNCF, c’est internet ou les machines ! Tout le monde n’a pas une carte bleue, tout le monde n’a pas internet, surtout dans ce pays", précise-t-il.



Effectivement malgré le tout-voiture, les chiffres du covoiturage ne sont pas bons dans le Cantal : 85.000 trajets proposés en 2018 par le leader du secteur, une goûte d’eau dans la région qui va jusqu’à Lyon.

Pierre Jarlier, le maire radical de Saint Flour, veut donc développer sa plateforme. "Pour qu’elle soit bien connue et bien utilisée la question de la proximité est très importante." Train, bus, covoiturage, tout sera regroupé à la demande via la communauté de 53 communes qu’il préside.





La SNCF réfléchit aussi à trouver de nouveaux relais de proximité. Les offices de tourisme de certaines petites communes du département permettent déjà par exemple d’imprimer ou d’acheter un billet.

