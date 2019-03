publié le 08/03/2019 à 07:15

Lherm comme l'hermite est un petit bourg médiéval isolé à 30km de Cahors. Niché au milieux des lacets et des collines du Lot, c’est ici que ce camping-car des services s’arrête ce matin. Lucien est le premier à toquer à la porte : "Je suis retraité et je suis salarié. Et soi-disant d’après elles j’aurais droit à une aide pour un complément de salaire. C’est toujours bon à prendre. Et donc il faut que je vois avec elles".



"Elles" comme dit Lucien, ce sont Lorie et Carole. Deux agents de la communauté d’agglomération, deux ordinateurs, internet, pas si facile ici, et une imprimante. "Donc nous on répond aux questions concernant toutes les administrations. Majoritairement ce sont les impôts, démarches de carte grise, carte d’identités".

Un vrai plus, lorsque les services se trouvent essentiellement sur internet. Une initiative qui fait partie du programme Action Publique 2022 dans le cadre de la mission Carte blanche initiée en décembre 2017.

Normalement on devrait recevoir la fibre aux alentours de l’horizon 2020. D’ici là on sera tous morts" Jean-Albert Reix, maire de Lherm Partager la citation





Jean-Albert Reix est le maire de Lherm. "Normalement on devrait recevoir la fibre aux alentours de l’horizon 2020. D’ici là on sera tous morts, c’est ce que je dis à Orange ! La moyenne d’âge ici c’est plus de 55 ans, donc ce sont des gens qui déjà ont entendu parler de l’ordinateur mais eux n’en ont pas l’habitude", explique l'élu.



"Et donc quand vous faites une carte grise, vous pouvez même payer avec votre carte bancaire dans le bus et vous allez recevoir chez vous bien sûr cette carte grise", poursuit-il. Tout ça pour le moment dans un esprit de convivialité bien loin des files d’attentes de certaines administrations.

