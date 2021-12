Google : météo, foot, société... Le top 10 des questions les plus posées en 2021

Depuis plusieurs années, Google est devenu un compagnon de recherches quasi-quotidien. Une question, une recherche, un avis... La barre de recherches vous trouve quasiment tout (et n'importe quoi) en un temps record.

Avec la fin d'année 2021 qui approche, l'agence Ulysse Communication, a établi le top 10 des questions les plus demandées à Google commençant par le célèbre "Pourquoi ?". Spoilers, ce sont surtout des questions sur la météo, notre alimentation et plus insolite, les tronçonneuses.

En effet, le pourquoi le plus posé en 2021 sur Google est "Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées ?", suivi par "Pourquoi le ciel est jaune", probablement lors du phénomène météorologique survenu en février 2021 et observé, entre autres, à Lyon. En troisième position : "Pourquoi Rudiger porte un masque ?", lié au masque de protection en carbone porté par Antonio Rüdiger, défenseur Allemand, en juin dernier, après une fracture de l'os zygomatique.

C'est un jour qui a pu marquer de nombreuses personnes : celui où WhatsApp, Facebook et Messenger ont tous les trois arrêtés de fonctionner, en novembre dernier. Figurez-vous que la question "Pourquoi WhatsApp ne fonctionne pas ?" est aussi l'une des questions les plus posées de 2021.

Découvrez le Top 10 des "Pourquoi ?" de 2021

1. Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées ?

2. Pourquoi le ciel est jaune ?

3. Pourquoi Rudiger porte un masque ?

4. Pourquoi les céréales ont été créées ?

5. Pourquoi les étoiles scintillent ?

6. Pourquoi le coq chante le matin ?

7. Pourquoi le coq chante le matin ?

8. Anti 2010 pourquoi ?

9. Pourquoi le ciel est bleu ?

10. Pourquoi Roblox bug ?