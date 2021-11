Facebook, Instagram et Messenger encore victimes d'une panne

Les réseaux sociaux regorgent de messages haineux et discriminatoires (illustration)

Plusieurs services du groupe Meta, dont Facebook, Instagram, Messenger ou Whatsapp, sont pour de nombreux utilisateurs inaccessibles ou ralentis ce mercredi soir. Downdetector, un site qui permet à tout un chacun de signaler des pannes, a commencé à enregistrer des signalements massifs à partir de 19 heures.

Sur Twitter, où les internautes se pressent quand Facebook et Instagram sont en panne, le mot-clé #instagramdown s’est rapidement hissé dans les tendances du réseau social, avec plus de 10.000 tweets en une heure.

Cette panne n’est pas la première pour les services du groupe Meta (qui jusqu’à peu s’appelait encore Facebook). Ces dernières semaines, les bugs se sont multipliés. Début octobre, le plus important de tous, Instagram et les autres réseaux sociaux du groupe avaient été inaccessibles pendant près de six heures.