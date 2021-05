VIDÉO - Giro : Egan Bernal poursuivi par des hommes avec des tronçonneuses en marche

publié le 25/05/2021 à 17:50

Et si le plus grand danger pour Egan Bernal sur ce Giro 2021 ne venait pas de ses adversaires mais des supporters ? Leader du tour d'Italie depuis plus d'une semaine, le Colombien a dû avoir une belle frayeur ce lundi, lors de la 16e étape entre Sacile et Cortina d'Ampezzo.

Sous une pluie battante, on a assisté à une scène surréaliste, lorsque deux spectateurs ont couru à côté d'Egan Bernal avec des tronçonneuses en main... en marche qui plus est. Les images sont passées inaperçues en direct, car les mauvaises conditions climatiques ont perturbé la retransmission. Sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir les deux supporters poursuivre le maillot rose en pleine ascension, l'un entre eux secouant sa tronçonneuse en marche à moins de deux mètres du Colombien.

Un incident de course très dangereux, qui n'a pas empêché le leader de l'équipe Ineos-Grenadiers de s'imposer en solitaire à Cortina d'Ampezzo, confortant un peu plus son avance au général. À 5 jours de la fin du Giro, le Colombien semble dans un fauteuil pour la victoire finale à Milan... si on ne vient pas le scier en deux d'ici là.

🤪 El secreto de la subida de Bernal es que le ha “animado” un tío con una motosierra. #Giro pic.twitter.com/aIT6PUAbtc — Albert Rivera Rabal▲ (@AlbertRiveraR) May 24, 2021