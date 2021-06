France-Allemagne : Rüdiger a-t-il mordu Pogba dans le dos ?

L’arbitre espagnol Carlos Del Cerro Grande (D) s’entretient avec Paul Pogba (C) lors du match du groupe F de l’UEFA Euro 2020 entre la France et l’Allemagne à Munich, le 15 juin 2021.

La scène s'est déroulée juste avant la pause (45e) de la rencontre choc entre la France et l'Allemagne à Munich. Alors que les Bleus mènent 1-0 sur la pelouse de l'Allianz Arena, mardi 15 juin, Antonio Rüdiger et Paul Pogba luttent, et la France s'apprête à jouer une excellente touche aux abords de la surface de réparation adverse.

Mais le défenseur allemand, placé derrière le milieu de terrain français, décide de frotter sa joue sur le maillot du Français. Sur l'image, il semble qu'Antonio Rüdiger mord Paul Pogba dans le haut du dos. Le joueur Français pousse alors un cri de douleur et va directement se plaindre auprès de l'arbitre espagnol Carlos del Cerro Grande qui regardait dans sa direction. Mais l'arbitre n'a rien vu et Rüdiger s’en est sorti sans le moindre avertissement.

Avant le match France-Allemagne, Rüdiger avait déclaré en conférence de presse : "Il faut être sale et pas toujours gentil". Ce geste rappelle celui de l’Uruguayen Luis Suarez lors de la Coupe du monde 2014 sur l’épaule de l’Italien Giorgio Chiellini. L'arbitre n'avait pas vu l'agression et le joueur uruguayen n'avait pas été exclu.