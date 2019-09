publié le 18/09/2019 à 20:41

Go Sport a dû présenter ses excuses. La polémique a démarré en raison d'un cliché montrant des chaussures de sport d'un magasin de l'enseigne, lardées de coups de cutter et jetées dans une poubelle.

La photo a été prise et publiée sur Twitter par Mélanie devant le magasin de Châtillon dans le 14eme arrondissement de Paris. "Vive le gaspillage décomplexé !!!", écrit une internaute dans un post ce mardi 18 septembre. La publication fait rapidement réagir jusqu'au sommet de l'État. "J'ai demandé plus d'informations à Go Sport qui, si la destruction pure et simple est avérée, sera bientôt hors la loi", a répondu Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministère de la Transition écologique. En effet, le projet de loi anti-gaspillage prévoit, en effet, d'interdire la destruction de produits invendus.

Contactée par RTL, Go Sport précise qu'il s'agit uniquement de chaussures dépareillées, de pointures différentes les rendant inutilisables, aussi bien au don qu'à la vente en magasin. "Go Sport ne cautionne pas et ne pratique pas le gaspillage". "Les magasins sont en relation avec des associations locales à qui elles font régulièrement dons de produits non vendables mais encore utilisables", a ajouté l'équipementier.

L'entreprise Go Sport a présenté des "excuses aux personnes que la photo aurait pu déranger". Par ailleurs, le magasin concerné par la polémique est en procédure de liquidation en vue de sa fermeture définitive le 27 septembre prochain.

