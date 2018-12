publié le 06/12/2018 à 09:04

"L'acte IV" de la mobilisation des "gilets jaunes" sera-t-il le dernier volet de la crise qui secoue la France depuis plusieurs semaines ? Pour la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, invitée de RTL ce jeudi 6 décembre, "le gouvernement a fait un certain nombre de propositions", mais elle dit avoir le sentiment que "tout le monde n'a pas envie de sortir de la crise", citant à l'appui Jean-Luc Mélenchon qui selon elle désire "une forme de chaos".



"Il y a une inquiétude sur cette violence, sur certains qui ne veulent pas trouver de solution", poursuit la ministre, qui met en exergue en gage de bonne volonté de l'exécutif la décision du gouvernement de "ne pas inscrire la taxe carbone dans le budget. Elle n'existe plus officiellement", poursuit-elle au micro d'Yves Calvi.



"Dans mon budget, j'augmente de 30 euros au 1er avril la prime d'activité pour les personnes au Smic", fait également valoir Agnès Buzyn, se disant sensible à la problématique du pouvoir d'achat.

"Nous accélérons le mouvement pour que les gens ressentent réellement une aide au quotidien pour les petits salaires. (...) Je pense que le gouvernement est très, très attentif aujourd'hui à cette question du pouvoir d'achat des Français. Tout ce que nous avons fait sert à améliorer le pouvoir d'achat des Français", martèle la ministre.