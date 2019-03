publié le 16/03/2019 à 19:54

"Le président de la République rentre ce soir" à l'Élysée, a indiqué à l'AFP la présidence, sans plus de précisions. Emmanuel Macron a décidé de quitter la station de ski de La Mongie où il passait le week-end en famille pour rentrer à Paris, après le regain de violence samedi dans la capitale lors de l'acte 18 des "gilets jaunes".



Il était arrivé sur place dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mars avec son épouse Brigitte. Le président a skié vendredi et en a profité pour se confier à nos confrères de La Dépêche du Midi. "Je vais passer deux-trois jours ici pour me ressourcer, retrouver des paysages et des visages amis". Mais la situation à Paris aura eu raison du week-end de détente du chef de l'État qui va rejoindre l'Élysée.

Peu avant 19h, le bilan des interpellations à Paris était montée à 192 personnes, alors que plusieurs incendies ont été constatés dans la capitale. Le célèbre Fouquet's a notamment été pillé et incendié dans l'après-midi.