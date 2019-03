et AFP

publié le 15/03/2019 à 02:48

Les faits se sont déroulés lors de l'acte 17. Le parquet de Lyon a annoncé l'ouverture d'une enquête après qu'un jeune homme a été gravement blessé à l’œil au cours de la manifestation des "gilets jaunes", samedi 9 mars.



Vers 15h30, dans le centre-ville de Lyon, Thomas a alors voulu rejoindre le cortège des "gilets jaunes" en passant "dans une ruelle perpendiculaire au 148 avenue Jean Jaurès" lorsqu'il a été blessé au visage, précisent ses proches dans un communiqué,

Touché à l’œil gauche par "ce qui semble être une grenade lacrymogène", le manifestant "n'a pas vu le projectile arriver, il ne s'y attendait pas du tout", a déclaré son avocat Me Bertrand Sayn, en ajoutant qu'il souffrait d'une "fracture de la mâchoire et des os autour de l’œil". Une blessure qui a nécessité une opération sous anesthésie générale.

"Thomas ne représentait aucun danger pour les forces de police", assurent ses proches, qui dénoncent "le résultat d'une stratégie injustifiée et injustifiable pour contenir un mouvement social". "À 22 ans, il devra faire face à une longue reconstruction et rééducation médicale dont les jours d'ITT définitifs sont encore à déterminer au vu de la gravité des lésions", soulignent-ils également.

Une plainte déposée prochainement

Le jeune homme, qui exerce la profession d'animateur, entend déposer une plainte prochainement. Les enquêteurs de la Sûreté départementale, chargés de l'enquête, cherchent des images et des témoins des faits car le jeune homme ne se souvient de rien, selon une source policière. L'Inspection générale de la police nationale n'est pas saisie dans l'immédiat.



Selon Me Sayn, un syndicaliste de la CGT a également été touché ce même samedi, tandis qu'il poussait une sono, par un tir de LBD. Ce dernier souffrirait d'une fracture du péroné et se serait vu reconnaître 45 jours d'ITT.