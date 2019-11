publié le 10/11/2019 à 05:00

Montpellier, Toulouse, Bordeaux ou Strasbourg… dans les rues de plusieurs villes de France, plusieurs milliers de "gilets jaunes" ont marché en réponse à un appel "national" et quelques jours avant le premier anniversaire du mouvement. Tout comme au début du mouvement, les "gilets jaunes" veulent mettre en lumière les problèmes de grandes inégalités et de situations professionnelles difficiles au quotidien.

A Montpellier, le défilé qui a réuni entre 600 et 700 personnes s’est ponctué par une quinzaine d’interpellations. Les cordons de CRS ont encerclé les manifestants et ont barré l’accès à la gare, au centre commercial du Polygone et à la préfecture. Un journaliste de l’AFP a également relaté l’utilisation de gaz lacrymogènes par les forces de l’ordre.

Quelques manifestants affublés de cagoules, casques ou masques à gaz ont quant à eux jeté des fumigènes et pétards. Au total selon la préfecture de l'Hérault à l'AFP, cinq policiers et un manifestant ont été légèrement blessés.

Un mouvement toujours actif

Du côté de Strasbourg, la préfère a dénombré 600 manifestants. "Révolution", ont scandé certains tandis ce que leurs voisins brandissaient une banderole "Vivre et non survivre, on ne lâche rien". D’autres, comme dans la ville du sud de la France, étaient équipés de pétards et fumigènes. Cinq personnes ont été interpellées pour dégradations.

300 personnes se sont également réunies dans le centre-ville de Toulouse. Une altercation entre une centaine de manifestants et les CRS a provoqué le tir de grenades lacrymogènes pour disperser les citoyens en colère. Sur la côte ouest, Bordeaux accueilli des manifestants kurdes au mouvement des "gilets jaunes", qui critiquent les actions politiques du président turc Recep Tayyip Erdoğan.

Bien que la mobilisation ait été moins forte qu’au début du mouvement, 43% des français jugent que le mouvement des "gilets jaunes" n'est pas mort et qu'il est susceptible reprendre tôt ou tard, selon un sondage Odoxa publié fin octobre pour la presse régionale dont Presse Océan, CGI, l’Express et France Inter.

Les Français interrogés estimaient à 59% que le mouvement a été positif pour les plus modestes et a a contribué au débat dans notre pays pour 54% d'entre eux. Il est, en revanche, jugé négatif pour notre économie à 72% et pour l'image de la France à l'étranger à 78%.