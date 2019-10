publié le 29/10/2019 à 16:33

Selon le nouveau baromètre politique Odoxa réalisé pour la presse régionale dont Presse Océan, CGI, l’Express et France Inter, 43% des français jugent que le mouvement des "gilets jaunes" n'est pas mort et qu'il est susceptible reprendre tôt ou tard.

Un an après la première manifestation, les Français interrogés estiment à 59% que le mouvement a été positif pour les plus modestes et a contribué au débat dans notre pays pour 54% d'entre eux. En revanche, il est jugé négatif pour notre économie à 72% et pour l'image de la France a l'étranger à 78%.

Le sondage révèle également que les préoccupations principales des Français corrèlent avec les revendications des "gilets jaunes", à savoir le pouvoir d'achat qui apparaît comme la priorité numéro un des personnes interrogées.

Emmanuel Macron jugé mauvais Président pour 65% des sondés

Toujours selon ce sondage, 65% des Français jugent qu'Emmanuel Macron n'est pas un bon Président. Concernant Édouard Philippe, il est considéré comme un mauvais premier ministre pour 62% des Français.

Dans son ensemble, la classe politique n'est pas en reste. Seul l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy est plébiscité par les sondés avec 32% d'adhésion mais 36% de rejet.