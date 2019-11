publié le 07/11/2019 à 19:10

Est-ce une expédition punitive ? Mercredi 7 novembre vers 7h30, un témoin aperçoit un homme gisant dans une voiture calcinée chemin de Ginestous, au nord-ouest de Toulouse (Haute-Garonne). Gravement blessé, il est immédiatement évacué et pris en charge par les services d'urgences.

L'homme de 30 ans aurait été enlevé par plusieurs individus dans la nuit de mardi à mercredi et jeté dans le coffre d'une voiture, selon les informations de La Dépêche. Ses agresseurs l'auraient littéralement passé à tabac avant de le laisser pour mort. Ils auraient ensuite mis le feu au véhicule, duquel la victime serait sortie avant de s'y réfugier au cours de la nuit. Aucune information n'a été transmise sur l'état de santé du trentenaire pour le moment.

Le parquet de Toulouse et les enquêteurs de la Brigade criminelle et de répression des atteintes au personnes, refusent de s’exprimer sur cette affaire sensible. Il s'agirait peut-être d'un règlement de comptes autour d'un trafic de stupéfiants.