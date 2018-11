publié le 19/11/2018 à 20:16

Les "gilets jaunes" ont les moyens de poursuivre leur mouvement, mais ils n'ont pas forcément les moyens de faire plier le gouvernement. Ils ont les moyens de le poursuivre car samedi et dimanche, dans un moindre degré, ça a bien fonctionné (...) Leurs revendications (niveau de vie, prix des carburants...) sur le fond correspondent à une réalité.



Maintenant, ils courent trois risques. Le premier, c'est l'absence de structure car ils n'ont pas vraiment d'interlocuteur, ni d'idéologie officielle. Le deuxième, c'est le risque de la violence, du dérapage. On a vu quelques exemples, peu nombreux mais tout de même, tout au long du week-end. Et le troisième celui de la politisation. En effet, les "gilets jaunes" veulent organiser une manifestation à Paris dimanche, mais on ne sait pas quels seront les mots d'ordre.

Quant au gouvernement, c'est extrêmement simple, il campe sur la "ligne verte" de la transition écologique et il continuera les réformes car c'est sa seule originalité.