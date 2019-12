"Gilets jaunes" : "On est tous touchés par cette crise", confie Thierry Marx sur RTL

publié le 31/12/2019 à 10:20

Bien que ce 31 décembre soit un jour de fête, la crise sociale que traverse le pays à cause de la réforme des retraites controversée, reste dans tous les esprits. Le chef étoilé Thierry Marx a un avis sur la question puisque ces grèves ont un impact économique conséquent sur son entreprise.

"Économiquement c'est dur pour l'entreprise. Sur certaines boutiques c'est moins 70%, donc c'est beaucoup, confie le chef sur RTL. Mais en même temps c'est vrai qu'il faut trouver des solutions, et ce n'est pas simple," affirme Thierry Marx, rejoignant la part des Français qui se trouvent compréhensifs face au mouvement de contestation de la réforme des retraites.

Le chef revient sur la crise des "gilets jaunes" qui a marqué le pays cette année. "On était tous mal à l'aise pendant la crise des 'gilets jaunes'. Parce qu'on se sentait, nous Français d'origine modeste, touchés, impactés par cette crise. Et aujourd'hui il y a la crise des retraites", déplore le chef, qui s'était montré favorable à l'élection d'Emmanuel Macron. Pour le chef cuisinier, "il est temps de réformer en respectant l'essentiel des retraites : l'équité et la solidarité'".