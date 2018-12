et Leia Hoarau

Initialement prévu en direct de la Concorde les 7 et 8 décembre, le Téléthon, marathon caritatif télévisuel en faveur de la recherche contre les myopathies, sera finalement déplacé dans les studios de France Télévisions, en région parisienne. Cette décision a été prise par la préfecture de police de Paris, en raison des nombreux débordements dus au mouvement des "gilets jaunes" dans la capitale, et notamment sur les Champs-Élysées et la place de l'Étoile.



De même, selon nos informations, la marche des maladies rares ainsi que la slackline au-dessus de la Seine sont également annulées pour des raisons de sécurité.

Le rendez-vous est donc donné pour le vendredi 7 décembre à 18h45. pour les 30 heures de direct. Cette année, le parrain de la 32e édition du Téléthon sera Pascal Obispo. De son côté, France Télévisions "s'engage et réaffirme plus que jamais son soutien" à l'événement et aux personnes concernées par les avancées de la recherche.

À Paris, le Téléthon n'est pas le seul événement à subir les conséquences des "gilets jaunes". Le Noël des animaux, organisé par la SPA, est également annulé.

