publié le 23/03/2019 à 10:12

Le tout nouveau préfet de police de Paris a un objectif en ce nouvel acte des "gilets jaunes" : "faire cesser immédiatement les violences, voire les destructions" pouvant être au programme de cette journée de mobilisation.



Une semaine après le saccage des Champs-Élysées, Didier Lallement a détaillé le dispositif mis en place lors d'une conférence de presse organisée sur l'avenue aux alentours de 9 heures du matin, ce samedi 23 septembre.

Outre les Champs-Élysées, les manifestants ont interdiction de se rendre sur la place de l'Étoile, ainsi que dans un périmètre incluant le palais de l'Élysée et l'Assemblée nationale. "Nous avons défini des périmètres tenus par des forces qui auront une capacité d'initiative tactique (...) de manière à faire cesser immédiatement des violences, voire des destructions", a détaillé le préfet, qui évoque la présence de 6.000 membres des forces de l'ordre dans la capitale.

Présentation du dispositif de sécurisation sur les Champs Élysées par le préfet de Police ce samedi 23 mars : Brigades de Répression de l'Action Violente, agents verbalisateurs et forces mobiles... pic.twitter.com/DkR613z9rF — Préfecture de police (@prefpolice) 23 mars 2019

Des drones déployés pour diriger les forces de l'ordre

Des unités anticasseurs baptisées BRAV (brigades de répression de l'action violente) ont été déployées, en remplacement des précédents DAR (détachement d'action rapide). "Elles auront une capacité de projection supérieure", a assuré Didier Lallement, soulignant qu'"un nombre beaucoup plus important de fonctionnaires ont été mobilisés" pour cette nouvelle journée d'action.



Deux drones survoleront également la capitale pour diriger plus efficacement les policiers et gendarmes sur les zones à risques et des produits marquants pourront être utilisés afin d'aider à l'identification des "émeutiers".



Les fonctionnaires munis de LBD seront équipés de nouvelles cartouches "qui à l'inverse des cartouches, caractérisées de 'chamallows' par certains, sont plus performantes", a souligné le préfet de police, anticipant "à l'évidence" la présence d'éléments radicaux.